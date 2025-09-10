Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве названы хранители ключа расшифрования итогов голосования на выборах глав субъектов РФ, передает Агентство "Москва".

Ими станут председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, врио зампредседателя правительства Курской области Галина Авдонина и замгубернатора Брянской области Геннадий Лемешов.

Готовность к проведению голосования обсудили на заседании Московской городской избирательной комиссии.

Как подчеркнул секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, столица полностью готова к встрече избирателей из регионов.

"14 экстерриториальных участков оборудованы в соответствии со всеми требованиями, установлены терминалы электронного голосования, налажена система видеонаблюдения, члены участковых избирательных комиссий прошли обучение", – отметил он.

Попов добавил, что процедура разделения ключа расшифрования состоится 11 сентября в ЦИК. Каждый из хранителей получит цифровой носитель с частью ключа. Без этого программного кода будет невозможно узнать результаты электронного голосования, проведенного в Москве.

Жители регионов могут отдать свои голоса в столице 12–14 сентября. Адреса всех экстерриториальных участков можно найти на специальной странице mos.ru.

Сам процесс голосования будет надежно защищен. Для этого, помимо ключей шифрования, будут использоваться блокчейн и анонимайзер. Заявления для участия в голосовании подали более 18 тысяч жителей регионов.