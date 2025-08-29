Жителям регионов рассказали, как проголосовать на сентябрьских выборах из Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россияне 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00 смогут прийти на любой из открытых московских участков и отдать голос за главу своего региона, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для голосования в городе будут работать 14 экстерриториальных участков. Их адреса можно найти на специальной странице на mos.ru.

Участвовать в голосовании могут избиратели старше 18 лет с постоянной регистрацией в Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской или Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Краснодарском или Пермском крае, Республике Коми, Чувашской Республике или Севастополе.

Более того, для голосования по месту нахождения жителям указанных субъектов необходимо до 8 сентября подать заявление на портале "Госуслуги" и убедиться, что его одобрили.

В день голосования на участок нужно принести паспорт, также рекомендуется иметь при себе распечатываемую часть заявления с "Госуслуг" в бумажном или электронном виде.

На участке гражданину следует обратиться к члену участковой избирательной комиссии (УИК), который проверит паспорт и направит к свободному электронному терминалу для голосования.

Во время работы устройства на экране будут появляться подсказки, которые помогут пользователю. Если понадобится дополнительная консультация, избиратель сможет обратиться к члену УИК.

Перед началом голосования необходимо отсканировать паспорт на терминале. Для этого нужно открыть разворот с фотографией, поместить и прижать документ в область сканера, а затем нажать кнопку "Сканировать". Система распознает паспортные данные и найдет владельца паспорта в списке избирателей, которые могут голосовать в Москве. Если не получилось произвести сканирование, за помощью следует обратиться к члену УИК.

Кроме того, гражданину нужно сравнить адрес регистрации, который высветится на экране, со сведениями в паспорте. В случае, если данные отличаются, необходимо обратиться к председателю УИК.

После этого терминал предложит пользователю расписаться в специальном окне для подтверждения личности, корректности паспортных данных и адреса регистрации. Когда на экране появится электронный бюллетень, нужно ознакомиться со списком кандидатов и поставить отметку напротив нужной фамилии.

Выбрать можно только одного человека. Изменить решение возможно, пока бюллетень открыт. Подтвердить выбор следует нажатием кнопки "Проголосовать". После этого голос гражданина зашифруется и отправится в блокчейн.

Голосование для жителей регионов, в которых назначены выборы губернаторов и глав республик, проведут в Москве по просьбе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Дополнительную информацию все желающие могут узнать на mos.ru.

Для сентябрьского голосования в столице обновили электронные терминалы. Каждое устройство защищено от возможных провокаций. Аппараты также стали более функциональными по сравнению с тем, которые использовались в городе на прошлых выборах.