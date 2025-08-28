Наблюдатели от партий прошли обучение перед выборами глав регионов в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве наблюдатели от партий прошли обучение перед выборами глав регионов, которые пройдут 12–14 сентября 2025 года.

Эти сотрудники будут следить за ходом выборов на экстерриториальных участках.

Обучающую программу создали специально для партийных представителей. Занятия проводили сотрудники Общественной палаты, создатели электронного голосования и эксперты в области избирательного процесса.

"Партийное наблюдение – один из важнейших элементов наблюдения на выборах. Именно оно демонстрирует вовлеченность кандидатов в электоральный процесс. Особенный формат выборов в этом году требует обновления знаний даже опытных наблюдателей", – заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Александр Асафов.

В этом году в столице появились обновленные терминалы электронного голосования (ТЭГ). На обучении сотрудникам рассказали, как именно они работают, добавили информацию о системе видеонаблюдения и ответили на все интересующие вопросы.

"Для всех москвичей голосование с помощью терминалов стало привычным. Они завоевали доверие горожан: с каждой новой избирательной кампанией число тех, кто выбирает голосовать электронно, растет. Это быстро, удобно и конфиденциально", – отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Кроме того, обучали наблюдателей представители политических партий и заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, который подчеркнул, что "роль наблюдателей очень важна при организации голосования и обеспечения законности процесса".

Жители регионов, которые будут находиться в Москве во время выборов, смогут отдать голос в одном из 14 экстерриториальных участков. Для этого желающим нужно подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.