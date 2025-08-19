Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице жители регионов России могут зарегистрироваться на электронное голосование на выборах глав субъектов до 8 сентября. Об этом сообщила Московская городская избирательная комиссия.

Для этого необходимо подать заявление через "Госуслуги". Желающим потребуется подтвержденная учетная запись на портале и постоянная регистрация в регионе, где проходят выборы.

Проверить возможность для голосования на экстерриториальном участке можно в разделе "Профиль" личного кабинета на "Госуслугах". Если потребуется верифицировать учетную запись, то это можно сделать в центрах госуслуг "Мои документы" и в отделениях "Почты России". Кроме того, жители регионов могут подтвердить личность через онлайн-банк или с использованием электронной подписи.

"Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах глав регионов в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт", – говорится в сообщении.

Впервые участки откроются в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская". Все участки оборудуют системами видеонаблюдения. При содействии общественных палат регионов на участки будут направлены наблюдатели.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский край, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Как сообщалось ранее, каждый участок оборудуют не менее чем двумя камерами. Они обеспечат непрерывную запись. Будет запрещено перемещать камеры, изменять их фокусное расстояние, а также перемещать из зон видимости технологическое и иное оборудование. Доступ к трансляции будет обеспечен всем заинтересованным участникам выборов.