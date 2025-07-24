МГИК удовлетворила обращение курского избиркома по организации участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) удовлетворила обращение председателя избиркома Курской области Евгения Черкашина по организации в столице участков для голосования жителей региона на выборах главы субъекта, передает РИА Новости.

Черкашин отмечал, что многие куряне в настоящий момент временно проживают в Москве, поэтому призвал помочь с созданием экстерриториальных избирательных участков и избирательных комиссий.

Глава МГИК Ольга Кириллова подчеркнула, что столичная комиссия рада оказать помощь Курской области и другим регионам в данном вопросе. Вместе с тем она обратила внимание, что москвичи уже несколько лет голосуют в электронном формате. Данный формат, по ее мнению, будет удобен и для гостей столицы.

На избирательных участках будут размещены терминалы электронного голосования (ТЭГ), созданы рабочие зоны для членов избирательных комиссий, а также обеспечено информационное сопровождение и видеонаблюдение.

Кроме того, участки могут быть организованы в центрах госуслуг "Мои документы" и иных городских площадках, что также поможет жителям Курской области и других российских субъектов проголосовать на грядущих выборах. Такое предложение поступило от председателя городской Общественной палаты Вадима Ковалева, который ранее возглавлял Штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Досрочные выборы главы Курской области пройдут в единый день голосования 14 сентября. По данным СМИ, врио губернатора региона Александр Хинштейн примет в них участие как кандидат от "Единой России".

До утверждения кандидатуры кандидат обязан провести встречи как минимум с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в области. Затем кандидатура направляется на согласование в президиум генсовета партии, а после этого представляется для окончательного утверждения и выдвижения на региональной конференции.