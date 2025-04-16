ТАСС: Александр Хинштейн пойдет на выборы губернатора Курской области

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн планирует участвовать в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2025 года, как кандидат от "Единой России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в курском партийном отделении.

Прежде чем кандидатура будет утверждена, необходимо провести встречи как минимум с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в Курской области. После этого кандидатура направляется на согласование в президиум генерального совета, а затем представляется для окончательного утверждения и выдвижения на региональной конференции.

При этом источник подчеркивает, что региональные конференции для выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы глав регионов запланированы на период с июня по середину июля этого года.

Ранее Хинштейн пообещал разобраться с двумя управляющими компаниями после атаки БПЛА в Курской области. По предварительной информации, дежурные службы УК должны были оперативно прибыть к пострадавшим от атаки домам для отключения горячей воды. Однако сотрудники прибыли на место лишь поздним утром.