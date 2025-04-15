Хинштейн пообещал разобраться с двумя УК после атаки БПЛА в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

В Курской области проверят работу двух управляющих компаний (УК) после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна.

По его словам, дежурные службы УК должны были оперативно прибыть к пострадавшим от атаки домам для отключения горячей воды. Однако сотрудники прибыли на место лишь поздним утром.

"С этими управляющими компаниями будем разбираться отдельно и жестко – такие случаи недопустимы! Работа по ликвидации последствий атаки продолжается", – сказал он.

В ночь на 15 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли Курскую область массированному удару БПЛА – сразу 109 дронов атаковали жилой сектор и гражданскую инфраструктуру региона. При атаке по многоквартирным жилым домам в Курске пострадали 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Хинштейн пообещал обеспечить всех пострадавших помощью и необходимыми выплатами. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку по Курску циничной на фоне заявлений Киева о мире.