Фото: телеграм-канал "Курская область"

Преступления Украины особенно цинично выглядят на фоне заявлений Киева о якобы стремлении к миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку БПЛА на Курскую область.

"Преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение" нашей стране", – говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она напомнила, что в ночь на 15 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли Курскую область массированному удару БПЛА – сразу 109 дронов атаковали жилой сектор и гражданскую инфраструктуру региона.

В результате пострадали 24 многоквартирных дома, 3 из них серьезно, станция скорой помощи, которая лишилась 10 единиц спецтехники, а также погибла пожилая женщина.

"Россия призывает ответственное международное сообщество осудить преступления нацистского режима в Киеве против мирных жителей и продемонстрировать решительный настрой на то, чтобы положить конец кровавым деяниям банды (украинского президента Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – заключила Захарова.

После атаки вражеских дронов по многоквартирным жилым домам в Курске были госпитализированы 9 человек. В связи со случившимся СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Врио главы региона Александр Хинштейн уже пообещал обеспечить всех пострадавших помощью и необходимыми выплатами.

