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03:15

Происшествия

Украинские беспилотники уничтожены в Тульской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили ночную атаку ВСУ в Тульской области, уничтожив вражеские беспилотники над территорией региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В результате случившегося пострадавших и разрушений на земле нет. На месте уже работают все специальные службы. Вместе с тем на территории области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Дроны ВСУ были уничтожены в нескольких городах и районах области. Предварительно, в результате произошедшего обошлось без пострадавших.

В Глушковском районе Курской области обнаружили украинский беспилотник весом 200 килограммов. Место падения дрона сразу оцепили.

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