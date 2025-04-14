Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области

Фото: министерство обороны РФ

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее водитель грузовика погиб в поселке Ракитное Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА.

В этот же день украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Стародубском округе Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, была повреждена кровля производственного здания.