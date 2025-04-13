ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы и средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области в ночь на 13 апреля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны ВСУ были уничтожены в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском районах. Предварительно, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

За предыдущие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики, согласно данным Минобороны РФ. Таким образом Киев продолжает нарушать российско-американские договоренности о временном прекращении ударов по энергообъектам.

В частности, ВСУ при помощи дронов совершили удары по электроподстанции в Запорожской области, по железнодорожной станции в Краснодарском крае, по энергообъекту "Кондратовка" в Курской области, а также по другим объектам РФ.