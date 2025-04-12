МО РФ зафиксировало 5 атак ВСУ на объекты энергетики РФ за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.



В частности, 11 апреля в 02:00 удар был нанесен по Запорожской области. Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию 35 кВ "Чубаревка" ГУП "Таврия-Энерго", повредив трансформатор. Это привело к отключению электроснабжения у жителей пяти населенных пунктов, то есть почти у 1 650 человек.



Также атака произошла в Краснодарском крае. В 02:40 12 апреля удар был нанесен в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги. Для атаки ВСУ также использовали дрон. В результате оказалась повреждена контактная сеть, из-за чего остановились два пассажирских поезда.



Кроме того, ВСУ нанесли удар по Курской области. Целью обстрела 11 апреля в 08:31 стал энергообъект "Кондратовка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". В результате атаки оказались оборваны провода, что привело к отключению высоковольтной линии 10 кВ. Это оставило без электроснабжения промышленную нагрузку в Беловском районе.

Также 12 апреля в 04:29 в результате еще одного украинского обстрела из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ "Белая – Рыбинские Буды" филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго", что также повлекло отключение электроснабжения. Без электричества остались около 19 400 бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах.

Вместе с тем 10 апреля в 18:43 обрыв провода привел к отключению высоковольтной линии 110 кВ Южная – Льгов филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Позже, 11 апреля, когда специалисты проводили там осмотр, они обнаружили под высоковольтной линией обломки украинского ударного БПЛА.

Таким образом, киевский режим продолжает нарушать российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней с 18 марта, резюмировали в ведомстве.

По данным МИД РФ, Украина нарушила этот мораторий более 60 раз. Дипломаты считают, что продолжение украинских атак может объясняться либо тем, что приказ об их прекращении вовсе не отдавался, либо тем, что он не выполняется. В ведомстве подчеркнули, что оба варианта вызывают крайнее беспокойство.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия передала США список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ. Таким образом их участники смогут на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", подчеркнул министр.

