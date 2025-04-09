ВСУ атаковали станцию трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае

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Восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию "Кореновская" трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае в ночь на 9 апреля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Станция, которая обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода, не пострадала – российские огневые группы и системы ПВО сбили все БПЛА. В ведомстве назвали случившееся намеренной атакой Киева по международному энергообъекту.

Кроме того, два украинских БПЛА атаковали газораспределительную станцию "Темрюк". Оба дрона были сбиты на безопасном от объекта расстоянии.

Как ранее сообщили в Минобороны, ВСУ за минувшие сутки атаковали российские объекты энергетики в Курской, Запорожской и Ростовской областях. Атаки украинской армии происходят, несмотря на российско-американские договоренности о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, список также был отправлен в ООН и ОБСЕ.