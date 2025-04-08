Минобороны заявило о двух атаках ВСУ по объектам российской энергетики

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки ВСУ дважды нанесли удары по объектам энергетики России, сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что, несмотря на договоренности России и США о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам, Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре в одностороннем порядке.

Как отметили в Минобороны, в результате украинских атак был поврежден радиатор трансформатора электроподстанции в Запорожской области, также получила повреждения и отключилась высоковольтная линия в Курской области.

Ранее в МО РФ сообщали, что Украина кратно нарастила число атак по российской энергоинфраструктуре. Там также отметили, что при этих атаках ВСУ применяли БПЛА и артиллерийские боеприпасы.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что РФ передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил Лавров.