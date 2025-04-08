08 апреля, 13:59Происшествия
Минобороны заявило о двух атаках ВСУ по объектам российской энергетики
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За прошедшие сутки ВСУ дважды нанесли удары по объектам энергетики России, сообщает Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве также подчеркнули, что, несмотря на договоренности России и США о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам, Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре в одностороннем порядке.
Как отметили в Минобороны, в результате украинских атак был поврежден радиатор трансформатора электроподстанции в Запорожской области, также получила повреждения и отключилась высоковольтная линия в Курской области.
Ранее в МО РФ сообщали, что Украина кратно нарастила число атак по российской энергоинфраструктуре. Там также отметили, что при этих атаках ВСУ применяли БПЛА и артиллерийские боеприпасы.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что РФ передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил Лавров.
Лавров заявил, что Россия на 100% следует мораторию на удары по энергообъектам Украины