Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранним утром 5 апреля украинские БПЛА повредили высоковольтную линию электропередач "Островская – Ковыльное" в Крыму. В тот же день в Брянской области ВСУ атаковали высоковольтную линию "Брянскэнерго" и энергообъект "Хвощевская", из-за чего без света оказались некоторые жители Севского района.

"5 апреля в 14:53 с применением ударного БПЛА повторно атакована высоковольтная линия <...> "Брянскэнерго". Из-за обрыва провода без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе", – добавили в оборонном ведомстве.

Затем, в ночь на 6 апреля, ВСУ ударили по энергообъекту "Ростовская", из-за чего произошло отключение высоковольтной линии в Ростовской области. Ранним утром 6-го числа в Воронежской области из-за атак БПЛА дважды был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления "Газпром газораспределение Воронеж".

"Таким образом, с момента объявления (украинским президентом Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта т. г. ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам", – заключили в Минобороны РФ.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства рассказывали, что Киев кратно нарастил количество атак по российской энергоинфраструктуре с 4 апреля. При этих атаках ВСУ применяли БПЛА и артиллерийские боеприпасы. Только за предыдущие прошедшие сутки украинские формирования 14 раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ.

