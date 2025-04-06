Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО России отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах", – написал он.

Врио губернатора уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте происшествий и проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова.

Ране, в ночь на 5 апреля украинские дроны атаковали одно из предприятий Мордовии. На месте ЧП работали оперативные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, на промышленном предприятии в Чапаевске Самарской области вспыхнул пожар после атаки БПЛА. Обошлось без пострадавших, тушением огня занимались сотрудники МЧС России, уточнял губернатор региона Вячеслав Федорищев.