04 апреля, 18:13Происшествия
В Брянской области после атаки ВСУ поврежден мост
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В результате удара реактивным снарядом Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден мост в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет. В результате удара реактивным снарядом, между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа поврежден мост, который предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей", – уточняется в сообщении.
Также глава региона добавил, что в результате атаки FPV-дрона повреждена электроподстанция в селе Брянской области.
В ночь с 3 на 4 апреля киевским режимом совершено 6 атак в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях. В результате атаки в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области повреждено два газопровода и один – в Котовске Тамбовской области. В Климовском районе десятки домов остались без электроснабжения. Также было прервано электричество в Липецкой области.
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