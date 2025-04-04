В Брянской области после атаки ВСУ поврежден мост

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате удара реактивным снарядом Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден мост в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет. В результате удара реактивным снарядом, между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа поврежден мост, который предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей", – уточняется в сообщении.

Также глава региона добавил, что в результате атаки FPV-дрона повреждена электроподстанция в селе Брянской области.

В ночь с 3 на 4 апреля киевским режимом совершено 6 атак в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях. В результате атаки в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области повреждено два газопровода и один – в Котовске Тамбовской области. В Климовском районе десятки домов остались без электроснабжения. Также было прервано электричество в Липецкой области.