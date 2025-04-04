В МИД заявили об отсутствии желания у Киева заканчивать СВО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Украина атакой беспилотников на российские объекты демонстрирует отсутствие желания двигаться к урегулированию конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Более 100 украинских БПЛА, отправленных бомбить гражданские объекты на территории России всего за одну ночь, в тысячу раз показательнее, чем стоны (лидера Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, о его "стремлении к миру", – написал Мирошник в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина нервно реагирует на продолжение диалога России и США.

В ночь на 4 апреля Сергей Собянин сообщил, что система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву. По данным Минобороны РФ, с вечера 3 апреля средствами ПВО были перехвачены и уничтожены три беспилотника над Московским регионом. В подмосковном селе Стремилово после попытки атаки БПЛА было повреждено остекление домов.

Всего ПВО сбила за ночь 107 украинских БПЛА над российскими регионами. Свыше 30 из них были уничтожены над территорией Курской области.