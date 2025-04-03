Девять украинских БПЛА сбиты над Курской и Орловской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Девять украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО РФ вечером 3 апреля над двумя регионами России. Об этом заявило Минобороны РФ.

"В период с 22:00 до 22:55 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Орловской области", – указано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали российские объекты энергоинфраструктуры в Курской области. Из-за атаки БПЛА на подстанцию в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, без электричества остались 1,2 тысячи потребителей.

Также в результате обстрела энергообъекта "Курскэнерго" оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии. Без света остались более 300 человек.