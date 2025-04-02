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02 апреля, 12:32

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Минобороны РФ: ВСУ продолжают бить по энергоинфраструктуре

ВСУ продолжают бить по энергоинфраструктуре РФ – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по российской энергоинфраструктуре на фоне заявлений украинского президента Владимира Зеленского о соблюдении ограничений таких действий, сообщили в Минобороны России.

За прошедшие сутки ВСУ два раза намеренно атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области. В ночь на 2 апреля в результате атаки украинского беспилотника на подстанцию в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора. Из-за этого прекратилось электроснабжение свыше 1,2 тысячи потребителей в Курском районе, рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, из-за обстрела ВСУ энергообъекта "Курскэнерго" произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии, в результате чего более 300 человек остались без электричества.

Ранее украинские военные в очередной раз ударили по российским энергообъектам. Они атаковали электроподстанцию в Новогорьевке Запорожской области и трансформаторную подстанцию в Смородине Белгородской области. Из-за этого у жителей регионов было нарушено электроснабжение.

Россия уже передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украины моратория на удары по энергообъектам, заявлял глава российского МИД Сергей Лавров.

ВСУ нанесли удары по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия

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