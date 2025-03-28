Захарова обвинила Зеленского в отсутствии политической воли к миру

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложенный Россией и Штатами отказ от атак по украинским и российским энергообъектам, однако ничего для этого не сделал, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает сайт ведомства.

Дипломат прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газораспределительной станции "Суджа" утром 28 марта. Захарова предположила, что наведение удара было реализовано через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами.

Представитель МИД РФ напомнила, что несколькими днями ранее украинские военные уже подрывали станцию, в результате чего она была сильно повреждена.

По ее словам, такие действия со стороны Украины доказывают их "недоговороспособность" и отсутствие политической воли к достижению мира. Захарова считает, что киевские власти намерены продолжать обострять ситуацию, используя различные провокации лишь для того, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, по итогу которого российский лидер поддержал идею главы Белого дома о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергообъектам на 30 дней. После этого глава государства дал военнослужащим соответствующую команду.

После того как делегации РФ и США провели переговоры в Эр-Рияде 24 марта, Белый дом заявил о необходимости проработать меры по реализации соглашения о прекращении нанесения ударов по энергообъектам России и Украины.

Кремль спустя время указал, что стороны на переговорах согласились работать над реализацией договоренностей Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

Также российская сторона уточнила перечень объектов, которые подпадают под мораторий на удары по энергосистеме: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы, хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

При этом в случае нарушения этого соглашения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, отметили в Кремле. В результате через некоторое время Минобороны РФ сообщило, что Украина продолжает наносить удары по энергообъектам России и стремится таким образом сорвать договоренности по урегулированию украинского конфликта.

