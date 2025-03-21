СК завел дело о теракте после подрыва ВСУ газораспределительной станции "Суджа"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено по факту подрыва ВСУ газораспределительной станции "Суджа". Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Следствие установило, что 20 марта украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции. В результате объект получил значительные повреждения.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к этому преступлению, указано в сообщении.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Украина атакой на российские объекты хочет сорвать мирные инициативы, в том числе выдвинутые президентом США Дональдом Трампом.

В качестве одного из примеров дипломат также привела атаку ВСУ с применением БПЛА по расположенному в станице Кавказской в Краснодарском крае энергообъекту в ночь на 19 марта.

Кроме того, считает Захарова, президент Украины Владимир Зеленский на самом деле отдал приказ о новых ударах. Она подчеркнула, что Зеленский вновь нарушил достигнутые понимания и тем самым подтвердил свою полную недоговороспособность.