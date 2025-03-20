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Президент Украины Владимир Зеленский, который публично заявил о том, что не будет атаковать энергетическую инфраструктуру России, на самом деле отдал приказ о новых ударах. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя недавнюю атаку.

Речь идет об ударе украинских беспилотников по энергообъекту, расположенному в станице Кавказская в Краснодарском крае. Это привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и ее возгоранию.

Захарова подчеркнула, что Зеленский вновь нарушил достигнутые понимания и тем самым подтвердил свою полную недоговороспособность.

"Очевидно, что вина за этот и другие террористические акты лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую хунту летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям", – заявила дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила, что террористы по всему миру получают поддержку от "утекающего" с территории Украины западного оружия, что способствует расширению географии их преступлений, которые совершает коррумпированный киевский неонацистский режим.

Украинские дроны нанесли удар по нефтебазе на Кубани сразу после принятого Владимиром Путиным решения о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Идея была выдвинута во время телефонного разговора российского лидера и его американского коллеги Дональда Трампа. Путин тогда сразу дал военным соответствующую команду.

При этом Зеленский, комментируя данное предложение, начал выдвигать условия. Например, по его словам, должен существовать список объектов, по которым нельзя наносить удары, так как "просто слов" Путина об отказе ударов по энергетике недостаточно.

