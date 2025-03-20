Райт: команда Трампа пока не обсуждает контроль США над украинскими АЭС

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Администрация президента США Дональда Трампа пока не рассматривает возможность передачи украинских атомных электростанций под контроль Соединенных Штатов. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт по итогам встречи американского президента с руководителями местных энергокомпаний, передает ТАСС.

"Нет, сейчас это не обсуждается", – сказал он журналистам.

При этом впоследствии Райт уточнил, что Вашингтон "без проблем" готов взять на себя управление украинскими АЭС, если это будет способствовать завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в среду, 19 марта. Он продолжался около часа и был направлен на сближение позиций Москвы и Киева. Американский лидер оценил беседу как "хорошую". Зеленский в ходе нее подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.