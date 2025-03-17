Представитель Госдепа Брюс: США ведут дипломатию с Киевом и Москвой ради мира на Украине

17 марта, 16:59Политика
Фото: 123RF/koziolkamila
Глава США Дональд Трамп и американский госсекретарь Марко Рубио хотят добиться прекращения огня на Украине посредством активных дипломатических усилий с Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в беседе с телеканалом Fox Business.
Представитель Госдепа обратила внимание, что переговоры с российской и украинской сторонами США совершали ради установления мира на Украине.
Брюс отметила, что Штаты нацелены на установление долгосрочного мира и именно поэтому Рубио активно занимается шаттл-дипломатией. В свою очередь, Трамп, чтобы добиться прекращения боевых действий, поддерживает контакт с Владимиром Путиным.
"Президент Трамп и его команда работают над тем, чтобы остановить стрельбу и начать переговоры, которые обеспечат прочный и устойчивый мир", – указала представитель Госдепа.
Она также подчеркнула, что для долгосрочного мира в первую очередь необходимо "прекратить убийства", стрельбу и кровопролитие.
Ранее глава российского мида Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в постоянном и устойчивом мире на Украине. Он отметил, что мир должен опираться на устранение первопричин конфликта, и добавил, что перемирие на Украине объявлялось с 2014 года неоднократно, однако киевские власти при поддержке европейских стран врали относительно данного вопроса.
Между тем по итогам переговоров Украины и США Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. В заявлении украинского лидера Владимира Зеленского отмечалось, что режим прекращения огня может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".
В свою очередь, Путин согласился с предложением о 30-дневном прекращении огня, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Президент РФ считает, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.
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