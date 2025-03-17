MP: предложение США о перемирии может быть попыткой заманить РФ в ловушку

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Предложение США о перемирии может быть попыткой загнать Россию в ловушку. Таким образом Вашингтон может попробовать представить страну агрессором перед мировым общественным мнением. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Настаивая на прекращении огня без учета российских условий, американцы, видимо, дают понять, что на самом деле не хотят прочного мира, указали журналисты. Однако, уточнили они, форсирование заключения сделки по недрам показывает, что Соединенные Штаты стремятся как можно скорее "прибрать к рукам" украинские полезные ископаемые.

По мнению автора статьи, для Вашингтона в приоритете переложить расходы на европейцев и продолжать конфликт.

При этом для осуществления контроля в случае введения режима прекращения огня на Украине потребуются международные наблюдатели, отметил глава МИД Украины Андрей Сибига. Его слова передает радио КП со ссылкой на украинские СМИ.

Данный вопрос Киев уже обсуждает с представителями США и европейских стран, подчеркнул он.

"Нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля. Безусловно, международная составляющая должна быть для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций", – высказался министр.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта. По их итогам Киев согласился принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В ответ на это Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США о перемирии. Однако он указал, что Украина может использовать режим прекращения огня для получения оружия или принудительной мобилизации.

Такого же мнения придерживается помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что Россия уже донесла свои опасения до США.