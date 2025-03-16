Ушаков: РФ воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать ВСУ передышку

Фото: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Россия воспринимает призывы к объявлению перемирия на Украине как попытку дать украинским формированиям время на отдых и перевооружение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Таким образом он высказался в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, который опубликовал запись его слова в своем телеграм-канале.

Помощник российского лидера также отметил, что в настоящий момент российские войска наступают на всех направлениях.

Он подчеркнул, что опасения России всем хорошо известны, добавив, что Москва уже донесла их до США.

Представители Штатов и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, в Джидде обсуждались и территориальные уступки. Однако основная часть разговора была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям, уточнил он.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что согласен с предложением американской стороны о временном прекращении боевых действий.

Однако уже тогда российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе есть некоторые нюансы. В частности, президент тоже указывал, что Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.