Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по конфликту на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта. Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.

Возглавит делегацию глава офиса президента Андрей Ермак. Также в ее состав вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. Как отмечается в документе, делегация была образована "для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению мира".

Кроме того, Ермак уполномочен по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, в Джидде обсуждались и территориальные уступки. Однако основная часть разговора была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям, уточнил он.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы.

К примеру, по словам президента РФ, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Путин также поинтересовался, как РФ должна будет поступить с украинскими военными, которые сейчас заблокированы в Курской области.

