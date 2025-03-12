Рубио заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки

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Вашингтон обсуждал с Киевом на переговорах в Джидде территориальные уступки. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По словам политика, основная часть разговора была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям. Он не подтвердил возможный визит спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, но отметил, что Вашингтон свяжется с Москвой.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

При этом в Кремле не исключили, что после американско-украинских переговоров может быть организован телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Если будет необходимо, беседу организуют очень быстро, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

США призвали Россию рассмотреть вопрос прекращения огня на Украине. По словам Рубио, единственный путь урегулирования украинского конфликта – это мирные переговоры. Однако не стоит торопиться с вопросом о реакции Москвы на предложение о 30-дневном перемирии, поскольку у нее пока нет детальной информации о сути состоявшихся переговоров в Джидде, добавил Песков.