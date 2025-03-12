Песков не исключил организацию телефонного разговора между Путиным и Трампом

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что после американско-украинских переговоров в Джидде может быть организован телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

По словам пресс-секретаря российского лидера, при необходимости разговор глав РФ и США будет организован очень быстро.

"Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", – отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что пока никаких договоренностей по подготовке разговора Путина и Трампа нет, так как от американской стороны еще не поступало запросов по этому поводу.

Кроме того, Песков отметил наличие возможностей для экономического сотрудничества РФ и США, в том числе в сфере разработки редкоземельных элементов, о чем до этого говорил Путин. Однако, по словам политика, сейчас разговоров по этому вопросу не ведется.

11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры между США и Украиной. По их итогам Киев заявил о своей готовности принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Стороны также договорились сформировать переговорные группы для урегулирования украинского конфликта и подписать соглашение о полезных ископаемых "как можно скорее".

После переговоров американской и украинской делегаций Трамп сообщил, что собирается связаться с Путиным на этой неделе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не исключила возможные контакты с американской стороной в ближайшие дни.

