Песков не исключил организацию телефонного разговора между Путиным и Трампом

12 марта, 12:39Политика
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что после американско-украинских переговоров в Джидде может быть организован телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
По словам пресс-секретаря российского лидера, при необходимости разговор глав РФ и США будет организован очень быстро.
"Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", – отметил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что пока никаких договоренностей по подготовке разговора Путина и Трампа нет, так как от американской стороны еще не поступало запросов по этому поводу.
Кроме того, Песков отметил наличие возможностей для экономического сотрудничества РФ и США, в том числе в сфере разработки редкоземельных элементов, о чем до этого говорил Путин. Однако, по словам политика, сейчас разговоров по этому вопросу не ведется.
11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры между США и Украиной. По их итогам Киев заявил о своей готовности принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.
Стороны также договорились сформировать переговорные группы для урегулирования украинского конфликта и подписать соглашение о полезных ископаемых "как можно скорее".
После переговоров американской и украинской делегаций Трамп сообщил, что собирается связаться с Путиным на этой неделе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не исключила возможные контакты с американской стороной в ближайшие дни.
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня