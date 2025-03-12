Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

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Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой Вашингтона на сделку по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Она добавила, что власти США очень довольны прошедшими переговорами с украинской делегацией и достигнутыми на них договоренностями.

"Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент (Дональд Трамп. – Прим. ред.) – мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место", – отметила Левитт.

По итогам переговоров с американской делегацией 11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Он может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

Кроме того, США и Украина договорились заключить соглашение о полезных ископаемых как можно быстрее. Трамп и Зеленский поручили своему окружению довести до подписания сделку по освоению украинских ресурсов.

После прошедших переговоров Трамп также заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на этой неделе, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.