Зеленский подтвердил готовность Украины к прекращению огня на 30 дней

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Украинская армия прекратит огонь по линии фронта на 30 дней, если российская сторона также согласится на это. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По итогам переговоров с американской делегацией 11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Он может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

"Мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает", – заявил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил американского президента Дональда Трампа за конструктивность разговора делегаций во время переговоров.

После прошедших переговоров Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на этой неделе, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.

Лидер США добавил, что американские дипломаты собираются провести переговоры с российскими коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить условия возможного перемирия.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила возможных контактов с американской стороной в ближайшие дни.