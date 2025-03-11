Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинского лидера Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме.

Трамп отметил, что прошедшие в Саудовской Аравии переговоры США и Украины очень сильно отличаются от того, что было во время визита Зеленского в Белый дом в конце февраля.

Американский лидер добавил, что надеется на полное прекращение огня в рамках конфликта на Украине уже в ближайшие дни.

"Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть это. Я знаю, что завтра (12 марта. – Прим. ред.) у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", – цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах. Глава Белого дома указал на то, что украинский президент неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

11 марта в саудовском городе Джидда состоялись переговоры делегаций США и Украины. По итогам обсуждений Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Он может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".