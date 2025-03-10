Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за скандал в Белом доме

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед американским лидером Дональдом Трампом за скандал в Белом доме. Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

"Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете", – отметил американский политик, добавив, что между командами США, Украины и некоторых европейских стран было много обсуждений относительно произошедшего.

Перепалка на повышенных тонах лидеров США и Украины произошла на встрече в Вашингтоне 28 февраля. Трамп заявил, что Зеленский неуважительно относится к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

В результате президента Украины и прибывшую с ним команду попросили удалиться из Белого дома, а пресс-конференция по итогам встречи была отменена. Также не состоялось подписание соглашения по природным ресурсам.

