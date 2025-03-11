Переговоры между Украиной и США проходят в Саудовской Аравии

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Переговоры между Украиной и США проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

С украинской стороны участвуют глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Во главе делегации Штатов находятся госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Одной из тем переговоров станет готовность Киева к мирному урегулированию конфликта с Москвой. Кроме того, участники беседы могут обсудить соглашение о разработке полезных ископаемых и возобновление поставок американского вооружения. От публичных заявлений перед началом дискуссий члены делегаций отказались.

Ранее Рубио заявлял, что США все еще хотят заключить сделку с Украиной по минеральным ресурсам, но это необязательно должно произойти во время переговоров в Саудовской Аравии. Все, включая США, хотят увидеть от Украины демонстрацию мира, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По версии СМИ, следующим шагом Вашингтона может стать встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Журналисты считают, что это может произойти уже 13 марта.

