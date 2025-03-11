Рубио сообщил, что США продолжают работу над соглашением с Украиной по ресурсам

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США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, слова которого приводятся на сайте Госдепа.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет видеть эту сделку заключенной, однако это необязательно должно произойти во время переговоров с украинской стороной в Саудовской Аравии. По словам Рубио, подписание соглашения является важной темой для Вашингтона, однако не главной на повестке дня в рамках предстоящих переговоров.

Госсекретарь уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии. Вместе с тем Рубио не исключил возможности неформального разговора с Зеленским во время поездки.

Если американская делегация выйдет "довольной" со встречи с представителями Украины, то Вашингтон может принять решение по возобновлению военных поставок Киеву, добавил глава Госдепа.

Встреча делегаций Украины и США запланирована на 11 марта в Джидде. Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию 10-го числа. При этом он заявил, что не собирается участвовать в переговорах с американскими представителями.

В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Зарубежные СМИ обратили внимание, что эта встреча может рассматриваться как возможность для шантажа, затягивания времени и попыток Трампа добиться уступок, выгодных России. Именно поэтому журналисты называют встречу делегаций США и Украины "странной ситуацией".