Захарова опровергла планы провести новую встречу РФ и США на этой неделе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Новой встречи между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Таким образом дипломат опровергла соответствующую информацию, опубликованную телекомпанией CNN со ссылкой на источники.

Захарова подчеркнула, что и от американской стороны пока не поступало данных о таких планах.

Ожидается, что на этой неделе американская делегация встретится с представителями Украины. Их встреча пройдет в Джидде 11 марта. Украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию за день до начала переговоров.

При этом журналисты обратили внимание на некоторые опасения со стороны Украины. По их мнению, переговоры с делегацией США могут рассматриваться представителями Киева как возможность для шантажа и затягивания времени.

Однако Зеленский, несмотря на свой визит в Саудовскую Аравию, не планирует участвовать в переговорах. По его словам, Украину на встрече будут представлять глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.