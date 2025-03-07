В Кремле отметили необходимость диалога между РФ и США по контролю над вооружениями

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Диалог по контролю над вооружениями между Россией и США необходим с точки зрения международной безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями, он необходим, тем более по стратстабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности", – отметил представитель Кремля.

Однако, подчеркнул Песков, на данный момент нет понимания о времени и месте проведения таких контактов. Также не было никаких конкретных переговоров.

"Собственно, точка зрения Пекина, это та точка зрения, которую еще предстоит узнать", – добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании его администрации обсудить с Россией и Китаем вопрос денуклеаризации. Американский лидер напомнил, что в ходе своего первого президентского срока уже обсуждал эту тему с Москвой и Пекином и намерен возобновить такие консультации.

До этого Трамп выражал уверенность, что он сможет достичь соглашения с Владимиром Путиным относительно денуклеаризации России и США. Он отмечал, что работал над вопросами ядерного разоружения с российским президентом.