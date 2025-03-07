Трамп: США хотели бы вести диалог с РФ и КНР об избавлении от ядерного оружия

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании его администрации обсудить с Россией и Китаем вопрос денуклеаризации. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп напомнил, что в ходе своего первого президентского срока уже обсуждал эту тему с Москвой и Пекином и намерен возобновить такие консультации.

"Было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия. У России и у нас пока больше всего. У Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество, и было бы здорово, если бы мы все смогли денуклеаризироваться, потому что мощь ядерного оружия просто сумасшедшая. Это безумие", – сказал Трамп.

Трамп ранее уже выражал уверенность в том, что он сможет достичь соглашения с Владимиром Путиным относительно денуклеаризации России и США. Он отмечал, что уже работал над вопросами ядерного разоружения с российским президентом. План, к созданию которого они пришли, подразумевал в том числе привлечение к этому процессу Китая.

Путин, в свою очередь, заявлял, что считает хорошим предложение Трампа о сокращении вооружений РФ и США на 50%. Он подчеркивал, что российская сторона готова начать дискуссии по этой теме.