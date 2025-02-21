Рубио: США должны иметь отношения с РФ независимо от того, нравятся ли им ее действия

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США должны иметь отношения с Россией вне зависимости от того, нравятся ли им ее действия или нет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X.

"В конце концов, мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет", – высказался он.

По его словам, Россия в любом случае остается глобальной державой с самым большим арсеналом тактического ядерного оружия в мире.

Рубио отметил, что при администрации бывшего президента США Джо Байдена Вашингтон потерял контакт с Москвой, чего не было даже в худшие дни холодной войны. Он подчеркнул, что сейчас США и Россия могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, хотя конфликт на Украине остается препятствием в отношениях между странами.

Первые за несколько лет российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. В результате встречи были достигнуты договоренности о создании группы по урегулированию украинского конфликта и механизма консультаций для устранения раздражителей в отношениях двух стран. Стороны решили восстановить работу посольств в Москве и Вашингтоне.