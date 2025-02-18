МИД: РФ и США достигли договоренностей по возобновлению связей в экономике и космосе

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Москва и Вашингтон в рамках переговоров в Эр-Рияде согласились, что связи в экономике, энергетике и космосе необходимо возобновлять, следует из сообщения министерства иностранных дел России на официальном сайте.

"Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес", – отмечается в публикации.

В контексте обсуждения конфликта на Украине российская сторона подчеркнула, что нужно устранять первопричины, а также создавать условия для прочного и долгосрочного мира. При этом во время встречи и США, и Россия подтвердили обоюдный настрой на урегулирование конфликта.

Атмосфера переговоров была позитивная, отметил, в свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в беседе с "Россией 1".

На вопрос о сроках проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа министр ответил, что она состоится, когда лидеры договорятся.

Делегации РФ и США провели 18 февраля переговоры в Саудовской Аравии. Россию представляли помощник российского лидера Юрий Ушаков и Лавров. От Штатов на встречу поехали госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США.

