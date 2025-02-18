Лавров: РФ объяснила США, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо

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Появление войск НАТО на территории Украины является неприемлемым для России. Московская делегация донесла эту мысль до своих собеседников в ходе переговоров в Эр-Рияде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства уточнил, что в рамках встречи "упомянул тему относительно потенциального развертывания каких-то вооруженных сил, миротворческих, якобы после того, как конфликт уже будет урегулирован или будет достигнута договоренность". При этом речь шла не только о военнослужащих стран Североатлантического альянса, но и о войсках Евросоюза или выступающих под национальными флагами.

Вместе с тем Россия разъяснила Штатам, что поглощение Украины НАТО представляет прямую угрозу интересам и суверенитету Москвы. По словам Лаврова, американской стороне напомнили, что Владимир Путин многократно это подчеркивал.

Комментируя итоги переговоров между Москвой и Вашингтоном, Лавров также указал, что процесс по украинскому регулированию будет сформирован в ближайшее время. При этом имена тех, кто будет представлять Россию в рамках переговоров по данному вопросу, будут названы, как только то же самое сделают Штаты.

В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков, который также представлял Россию в рамках этой встречи, заявил, что отдельные команды переговорщиков двух стран начнут контакты по Украине в свое время. По его словам, Россия и США обсудили и изложили свои принципиальные подходы. Он также отметил, что встреча с американской делегацией прошла неплохо.

