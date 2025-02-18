Лавров: процесс по украинскому регулированию сформируют в ближайшее время

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Процесс по украинскому урегулированию будет сформирован в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

По словам главы российского МИД, Москва и Вашингтон намерены работать над созданием условий для возобновления сотрудничества в полном объеме по мере реализации процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине.

Также Лавров уточнил, что российская сторона назовет имена тех, кто будет представлять ее в рамках переговоров по данному вопросу, как только то же самое сделают США. Глава МИД подчеркнул, что Владимир Путин уже говорил об этом американскому президенту Дональду Трампу.

Вместе с тем Москва и Вашингтон договорились о необходимости снять преграды для взаимовыгодного экономического сотрудничества. По словам Лаврова, обе стороны испытывают в этом большую заинтересованность. Кроме того, представители двух государств сошлись во мнении о важности возобновления консультаций по геополитическим проблемам. Речь в том числе идет об обсуждении различных конфликтов в мире, в рамках которых и у России, и у США есть политические интересы.

Помимо этого, они договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Вашингтоне и Москве, указал Лавров. По его словам, переговоры поспособствовали лучшему пониманию Штатами российской позиции. Однако достигнутое взаимопонимание по определенному кругу вопросов не означает сближения взглядов двух стран, подчеркнул министр.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча с американской делегацией, которая состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, прошла неплохо. Он отметил, что в данный момент нет конкретной даты встречи Путина и Трампа, а также обратил внимание, что РФ и США договорились учитывать интересы друг друга.

Кроме того, Ушаков указал, что отдельные команды переговорщиков двух стран начнут контакты по Украине в свое время. По его словам, Россия и США обсудили и изложили свои принципиальные подходы.

