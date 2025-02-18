Грушко: Россия ожидает от США детального изложения позиции Трампа по Украине

Фото: Pool Photo via AP/Evelyn Hockstein

Российская сторона на переговорах в Эр-Рияде ожидает, что США детально изложат позицию президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

"Мы знаем позицию Трампа. Сегодня она будет изложена в деталях, как мы предполагаем, нашим представителям, которые назначены президентом РФ", – сказал дипломат.

Как отметил замглавы МИД России, прошлая администрация США сыграла крайне негативную роль, поспособствовав эскалации конфликта и превратив Украину в "анти-Россию".

Ранее в МИД отметили, что Москва видит серьезный настрой администрации США на решение вопросов и внимательно отслеживает ее заявления по украинской тематике.

В Саудовской Аравии 18 февраля прошла встреча российской и американской делегаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и США вызывают у западных стран настоящую истерику. По ее словам, реакция Запада на эти переговоры выглядит нервозной.