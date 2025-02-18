Замглавы МИД РФ Грушко исключил роль ЕС в переговорах по Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что страны ЕС требуют места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако они в течение многих лет за ним находились. Весь смысл европейской политики, считает он, заключался в том, чтобы не дать конфликту завершиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над РФ.

"Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто – прекратить оказание всяческой военной и иной поддержки киевскому режиму", – пояснил он.

По словам Грушко, сейчас нет каких-либо свидетельств возможного прорыва в отношениях России с европейскими странами. Кроме того, РФ отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине. По его мнению, это шаг в сторону эскалации.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока рано обсуждать, сможет ли Европа принять участие в будущих переговорах по Украине. Он также назвал "положительным фактом" то, что среди европейцев начались разговоры об остановке украинского конфликта.

При этом в ходе урегулирования конфликта на Украине не может быть речи о территориальных уступках этой стране, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что территории, которые украинская сторона хочет взять себе, изначально были даны советским руководством при образовании СССР.