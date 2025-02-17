Песков заявил, что рано обсуждать возможность участия ЕС в переговорах по Украине

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Пока рано обсуждать, сможет ли Европа участвововать в будущих переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам политика, представители РФ и США 18 февраля только начнут обсуждать в Эр-Рияде подготовку возможной встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по Украине.

"Но поскольку только будут говорить во вторник (18 февраля 2025 года. – Прим. ред.) о подготовке возможной встречи, то, соответственно, все модальности могут обсуждаться только во вторник. Имеются в виду те модальности, которые могут обсуждаться не на высшем уровне", – уточнил Песков.

Он также назвал "положительным фактом" то, что среди европейцев начались разговоры об остановке украинского конфликта.

"Давайте дождемся результатов этого саммита (экстренного саммита в Париже. – Прим. ред.), дождемся заявлений, которые будут делать по нему представители европейских государств", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США, указал ранее Песков. Встреча представителей двух стран будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

В свою очередь, Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры по урегулированию конфликта. Он указал, что Путин и Зеленский хотят разрешить конфликт быстро.