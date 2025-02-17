NBC: Зеленский потребовал от союзников гарантии безопасности как у Израиля

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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от союзников в качестве гарантий безопасности большое количество ракет, сильную армию, вступление в Евросоюз и договоренности о защите как у Израиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC.

По словам лидера Украины, Киеву нужно много ракет, которые будут размещены на территории страны перед якобы масштабным вторжением.

"Мы не будем использовать их перед каким-то вторжением. Но если они это сделают, мы это сделаем быстро", – сказал Зеленский.

Он также уточнил, что Украине нужна армия по численности как у РФ. Помимо этого, Зеленский отметил, что Израиль не являлся членом НАТО, но находился под защитой стран Альянса, когда его атаковал Иран.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заинтересован не в уничтожении, а дестабилизации ЕС. Такое мнение в эфире радио КП высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Как считает эксперт, вице-президент США Джей-Ди Вэнс стал упрекать европейских союзников в навязывании неподходящих ценностей, дезинформации и пропаганде, отказе в проведении честных и свободных выборов.

"Объединенная Европа была застигнута врасплох, а это означает, что привычный нам коллективный Запад уходит в прошлое. Да, мы будем иметь дело по-прежнему с НАТО, ЕС, жесткими установками, которые будут навязывать всему миру США, но степень сопротивляемости общей идеологии и железобетонному общему подходу станет качественно иной", – пояснил Косачев.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо уточнил, что речь Вэнса в Мюнхене говорит о стремлении Трампа развалить ЕС. Сенатор с этим не согласился.

"Он хочет его ослабить, чтобы Евросоюз даже не пытался выступать на равных позициях с Соединенными Штатами. Такого равенства Трамп не терпит ни со стороны ЕС, ни со стороны Китая или России. Он везде будет навязывать лидерство и величие Америки", – заключил вице-спикер Совфеда.

Ранее сообщалось, что американские власти разрешат Европе закупать оружие США для дальнейших поставок на Украину. Со слов Трампа, администрация страны также разрешит европейским странам приобретать и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок Киеву.

Тем временем глава Минфина США Скотт Бессент рассказывал, что США хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.