Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины

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Власти США разрешат Европе закупать американское оружие для дальнейших поставок на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что администрация США также разрешит европейским странам приобретать и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет крайне низкие шансы на выживание без военной поддержки США. Он выразил обеспокоенность тем, что без помощи Штатов Украина станет уязвима перед Россией в будущем.

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщал, что США хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.