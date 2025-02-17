Шольц заявил, что Европа поддерживала Украину больше США

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Европа оказала Украине больше поддержки, чем США, поэтому мнение европейских стран по поводу урегулирования конфликта на Украине обязательно спросят. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время предвыборных дебатов.

"Мы не позволим никому договориться о демилитаризации Украины. Напротив, ей нужна очень сильная армия, чтобы, если будет достигнуто мирное соглашение, ее больше никто не атаковал", – цитирует Шольца РИА Новости.

По словам немецкого канцлера, власти Германии выделили 44 миллиарда евро помощи Киеву, включая расходы на беженцев. Кроме того, ФРГ предоставила 28 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Он пообещал не допустить, чтобы судьба Украины решалась за закрытыми дверями. Шольц объявил, что намерен принять участие во внеочередном саммите лидеров ЕС в Париже в понедельник, 17 февраля.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточную поддержку Украины на фоне огромных вложений США. По подсчетам американского лидера, Вашингтон потратил на помощь Киеву на 200 миллиардов долларов больше, чем страны НАТО.

Ранее спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что европейские страны не будут физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что интересы Европы будут учтены в ходе мирных переговоров.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что странам Евросоюза рано или поздно придется ввести свои войска на Украину. Одновременно с этим польский министр заявил, что время для мирных переговоров еще не настало.