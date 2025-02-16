МИД Польши: Евросоюзу рано или поздно предстоит отправить войска на Украину

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Странам Евросоюза рано или поздно придется ввести свои войска на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление главы МИД Польши Радослава Сикорского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Одновременно с этим польский министр заявил, что время для мирных переговоров еще не настало. Он назвал ошибкой звонок президента США Дональда Трампа Владимиру Путину.

По мнению Сикорского, скорые переговоры по урегулированию якобы будут "оправдывать Путина" и снизят моральный дух на Украине.

Европейские страны не будут физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Вместе с тем интересы Европы будут учтены в ходе мирных переговоров.

По данным СМИ, несколько европейских стран тайно занимаются разработкой плана по отправке войск на Украину на фоне позиции президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта. Во главе данного плана стоят власти Британии и Франции.